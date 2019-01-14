В правительстве назвали среднюю ежемесячную плату за ТКО

Ежемесячная плата для населения за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) составит порядка 120-130 рублей с человека, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.

«Сейчас эта услуга становится коммунальной и взимается отдельно, так же как за газ, воду, электричество. <...> Сегодня эта услуга в среднем будет обходиться человеку примерно 120-130 рублей в месяц. Тарифы устанавливаются регионами. Методика такова, что регион имеет право взимать плату как с квадратного метра, так и с человека – в разных регионах по-разному», – сказал он по итогу совещания у главы правительства Дмитрия Медведева, передает ТАСС.

Он добавил, что в большинстве регионов тариф будет привязан к количеству людей в квартире.

Гордеев также отметил, что до 1 февраля должна быть завершена работа по освобождению этой новой услуги от НДС. ПО его словам, для юридических лиц ставка рассчитывается исходя из количества квадратных метров в пользовании.

«Мы сейчас ставим задачу, чтобы в ближайшее время перейти на оплату по факту, не привязываться к нормативам, а перейти к тому, сколько конкретно производитель отходов собирает и что необходимо дальше перевозить, утилизировать, сортировать», – сказал вице-премьер.

Гордеев напомнил, что реформа по обращению с ТКО стартовала с 1 января 2019 года. Он уточнил, что ее цель – снижение экологической нагрузки и максимальное возвращение отходов во вторничный оборот.

Вице-премьер пояснил, что уже 80% регионов перешли на новую систему, из них 60 регионов – полностью, 11 регионов – частично. Еще 14 регионов подключатся к этой системе в 2019 году. Исключение сделано для 3 городов федерального значения – Москвы, Санкт- Петербурга и Севастополя. Им дано 3 года на переход.

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