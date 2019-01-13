В Греции потребовали провести референдум о переименовании Македонии

Партия «Независимые греки» вышла из правящей коалиции и потребовала провести референдум по преспанскому соглашению о переименовании бывшей Югославской республики Македония, заявил экс-министр обороны Панос Камменос, который также покинул свой пост.

После встречи с премьером Греции Алексисом Ципрасом Камменос заявил, что его партия «Независимые греки» (АНЭЛ) выходит из правящей коалиции с партией СИРИЗА. Причиной являются разногласия по наименованию бывшей югославской республики Македония, передает РИА «Новости».

Камменос подчеркнул, что по этому вопросу сотрудничество партий не может продолжаться, и АНЭЛ выходит из правительства. Также он заявлял, что ни в коем случае не поддержит Преспанское соглашение, по которому Македония будет называться Республика Северная Македония.

«Я требую от премьер-министра референдум по Преспанскому соглашению, его можно провести вместе с выборами в Европарламент (в мае). Это не соглашение, а капитуляция», – сказал Камменос.

Он добавил, что ставит вопрос о недоверии правительству. Те, кто не согласен с этой позицией, будут исключены из партии.

Премьер Ципрас в свою очередь заявил, что поставил перед председателем парламента Никосом Вуциса вопрос о доверии правительству.

«Я потребовал от Камменоса четких решений. Я принял отставку министра национальной обороны. Новым министром обороны будет начальник генерального штаба национальной обороны адмирал Эвангелос Апостолакис», – сказал также Ципрас.

Напомним, Греция подписала соглашение с Македонией в июле 2018 года, по которому республика должна изменить название. Это соглашение открывает путь для страны в НАТО и Евросоюз.

В сентябре в Македонии прошел референдум по переименованию, но он фактически провалился. Глава государства призывал бойкотировать референдум.