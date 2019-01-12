Электричка насмерть сбила двух человек в Москве

Три человека попали под электропоезд в московском районе Люберцы, двое погибли, один получил травмы, сообщил источник.

«Около станции Малаховка электричка сбила трех человек, двое из них скончались, еще один получил травмы», – сообщил ТАСС источник.

В октябре на железнодорожной станции Кокошкино Наро-Фоминского района Московской области электричка насмерть сбила 21-летнего и 24-летнего молодых людей.

В июне «зацепер» погиб на крыше электрички в Мытищах.