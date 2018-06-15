«Зацепер» погиб на крыше электрички в Мытищах

После инцидента с «зацепером», смертельно травмированным на крыше электрички, задерживаются пригородные поезда Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) в сторону столицы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЖД, «зацепер» получил смертельные ранения в пятницу, «в результате нарушения правил безопасного поведения на железной дороге».

«Тело погибшего обнаружили на крыше пригородного поезда. Электричка, следовавшая в Москву, была остановлена на остановочном пункте «Перловская» Ярославского направления МЖД. На место вызвали спасателей», – сообщили в МЖД.

Железнодорожники временно обесточили путь, где стояла электричка, диспетчеры МЖД организовали движение по соседним путям. Пригородные поезда, следующие в сторону Москвы, временно шли без остановок на платформах «Перловская», «Тайнинская» и «Лось».

Из Москвы поезда следовали «со всеми предусмотренными расписанием остановками», отметили в МЖД.

«В настоящее время пригородный поезд продолжил движение. В связи с тем, что на «Перловской» один из путей был занят и пропускная способность участка была снижена, некоторые электрички Ярославского направления следуют с увеличенным интервалом», – сообщили в МЖД.

Также отмечается ,что диспетчерский аппарат столичной магистрали принимает все необходимые меры, чтобы ввести пригородные поезда в график.

Напомним, ранее сообщалось, что в движении пригородных и пассажирских поездов МЖД на Казанском направлении возможны задержки из-за схода вагонов с углем. 8 июня сообщалось, что за сутки в больницы Подмосковья с травмами головы и ожогами тела попали два «зацепера» 2002 года рождения.