Сход вагонов с углем задержал электрички на Казанском направлении

В движении пригородных и пассажирских поездов на Казанском направлении возможны задержки из-за схода вагонов с углем, предупредили на Московской железной дороге (МЖД).

«Сегодня в 12.44 на станции Черусти Казанского направления Московской железной дороги произошел сход четырех вагонов с углем грузового поезда. На место отправились аварийно-восстановительные бригады железнодорожников», – сообщили в пресс-службе МЖД, передает ТАСС.

В МЖД отметили, что на станции приостановлено движение поездов, возможны задержки в движении пригородных и пассажирских поездов.

Сейчас железнодорожники работают над устранением препятствий. МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.