В Подмосковье поезд насмерть сбил двух молодых людей

На железнодорожной станции Кокошкино Наро-Фоминского района Московской области электричка насмерть сбила 21-летнего и 24-летнего молодых людей, сообщает московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«Следствием установлено, что в 400 метрах от установленного наземного перехода на железнодорожной станции Кокошкино Наро-Фоминского района Московской области электропоездом смертельно травмированы молодые люди (21 и 24 года), которые переходили железнодорожные пути в неустановленном месте», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

На месте работают следователи, проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.