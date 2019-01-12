Освещение фейковых новостей в 2018 году резко выросло

В 2018 году освещение фейковых новостей выросло на 33% по сравнению с 2017 годом, говорится в исследовании, проведенном компанией «Медиалогия».

Аналитики компании отобрали Топ-15 фальшивых новостей, опубликованных в 2017 и в 2018 годах, указывается в сообщении на сайте «Медиалогии».

Выяснилось, что количество сообщений, посвященных этим фейковым темам в 2018 году (20 тыс. 923 сообщений) превысило количество сообщений за 2017 год (15 тыс. 781 сообщений).

При этом количество СМИ, которые публиковали эти новости, незначительно уменьшилось: в 2018 году 4 тыс. 530 СМИ, в 2017 году – 4 тыс. 828 СМИ.

В топ популярных фейковых новостей в 2018 году (по Индексу цитируемости «Медиалогии») вошли: в Москве признали однополый брак, заключенный россиянами в Дании; кокаин из Аргентины в Россию был доставлен на самолете Николая Патрушева; «самый современный робот» из телерепортажей о форуме в Ярославле оказался человеком в костюме робота.

Популярные фейковые новости в 2017 году: ложные сообщения о смерти Дмитрия Хворостовского; Минздрав готовит законопроект о лишении безработных полисов ОМС; фейковая акция феминисток, вывесивших баннер на Арсенальной башне Кремля.

Напомним, профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи планирует на расширенном заседании в понедельник, 14 января, рассмотреть законопроект о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации – так называемых фейк-новостей.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о главных фальшивых новостях 2018 года.