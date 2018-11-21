США отказались признавать Мадуро президентом Венесуэлы

Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил о непризнании Соединенными Штатами президентских полномочий Николаса Мадуро в Венесуэле.

«Соединенные Штаты не признают незаконные претензии венесуэльского диктатора Николаса Мадуро на власть», – заявил Болтон, слова которого приводит ТАСС.

По словам советника Дональда Трампа по национальной безопасности, «избрание» Мадуро в мае 2018 года во всем мире сочли несвободными, нечестными и не заслуживающими доверия».

Болтон подчеркнул, что Вашингтон «возлагает на нелегитимный режим Мадуро прямую ответственность за безопасность всех венесуэльцев, которые настоятельно требуют свободного избрания своих лидеров».

«Мы будем продолжать в полной мере использовать экономическое и дипломатическое давление Соединенных Штатов, чтобы добиться восстановления венесуэльской демократии, которая преодолеет нынешний конституционный кризис», – заключил советник Трампа.

Напомним, в четверг Мадуро принес присягу президента Венесуэлы.

Ранее Госдеп назвал Национальную ассамблею единственным легитимным органом в Венесуэле. В ответ Венесуэла обвинила США в подготовке госпереворота.

Москва также раскритиковала Вашингтон за посягательство на суверенитет Венесуэлы.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Венесуэла – одно из мест, где может начаться Третья мировая война.