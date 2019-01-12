На территории американского посольства в Праге произошел пожар

На территории посольства Соединенных Штатов в Праге, в районе Мала-Страна, в ночь с четверга на пятницу произошел пожар, сообщило местное издание «Блеск».

По имеющимся у издания сведениям, загорелись две строительные бытовки, располагавшиеся в саду американского посольства в Праге, передает ТАСС.

На место прибыли три пожарных расчета, однако американской стороне потребовалось около часа, чтобы оформить разрешение на въезд на территорию диппредставительства, после чего пожарные смогли приступить к тушению возгорания под надзором службы безопасности посольства США.

В результате инцидента никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.