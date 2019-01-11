В России с начала года существенно подорожала мука

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11 января, пятница  |  Последнее обновление — 18:40  |  vz.ru
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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
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Лукашенко сказал «последнее прощай» объединению с Россией

В Минске призывают забыть о договоре Лукашенко – Ельцина 1999 годаФото: Владимир Родионов/РИА «Новости»
Лукашенко назвал разговоры о слиянии с Россией «притянутыми за уши». Одновременно он предупредил Москву – она может потерять единственного западного союзника. Что заставило «батьку» после долгих и тяжелых переговоров вновь разразиться резкими заявлениями? Возможно, дело не только в экономических трениях, но и в боязни того, что «Кремль готовит преемника» на выборах 2020 года? Подробности...
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Украинцев принудили к сексу по европейским нормам

С 11 января все украинские мужчины де-факто теряют презумпцию невиновностиФото: DanitaDelimont/Global Look Press
Если между двумя гражданами назревает половой акт, отныне они обязаны притормозить, задержать дыхание и сперва выполнить официальную процедуру – дать другу юридически значимое согласие на соитие. В противном случае один из партнеров может наутро пойти в полицию и пожаловаться на изнасилование. Этот безумный закон Киев зачем-то скопировал в Швеции, очень уж хотел понравиться Западу. Подробности...
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Трамп воспользовался провальной идеей Порошенко

Проект строительства стены Дональд Трамп решил довести до логического концаФото: Leah Millis/Reuters
Президент США Дональд Трамп готов ввести в стране чрезвычайное положение в связи с «гуманитарным кризисом». Прекратить этот кризис, по его мнению, способно лишь строительство стены на границе с Мексикой, финансирование которого блокируют демократы в Конгрессе. Попытки президента договориться с парламентариями зашли в тупик. Поможет ли Трампу введение режима ЧП обыграть своих оппонентов? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Нацисты не играют в «рыцарские турниры»

Егор Холмогоров, Публицист
Сказать, что «Т-34» фильм плохой, категорически нельзя. В нем есть и героизм, и сентиментальность, и техника боя, хоть и смешанные в причудливый фантасмагоричный коктейль. По сути, перед нами шедевр «дизельпанк-фантастики». Подробности...
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Само имя «Шарли Эбдо» теперь стараются не упоминать

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Вон тех необходимо понимать, потому что они бьются за свою веру и убеждения. Они, конечно, где-то как-то террористы, но и где-то как-то революционеры тоже. А революционер – это звучит гордо! Подробности...
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Темная сторона Америки грозит США

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Конечно, Америка крепкий пиратский корабль, видавший виды, но он давно устарел, сгнил и медленно тонет. Не Трамп создал все это множество проблем, а поколения его предшественников, но именно он, как самоотверженный, слегка безумный капитан, берется их разрешить, навлекая на себя лишь свист и улюлюканье команды. Подробности...
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    Что увидели россияне в новогоднем небе

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

        Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?
        • Да, и мне понравилось

        • Да, и мне не понравилось

        • Нет

        Каким, по вашему мнению, будет 2019-й год?
        • Лучше

        • Хуже

        • Таким же, как и 2018-й

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          Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?

          В России с начала года существенно подорожала мука

          11 января 2019, 17:11

          Текст: Анастасия Норина

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          В связи со значительным повышением цен на зерно в декабре 2018 года с начала текущего года резко увеличились цены на муку, считает Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

          «Рост оказался серьезным: за период с 27 декабря 2018 года по 11 января этого года цена, к примеру, на муку высшего сорта повысилась сразу на 500 рублей и достигла 19 500 рублей за тонну с НДС», – приводит «Интерфакс» слова гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько.

          Он также рассказал, что повышение стоимости муки не должно сильно сказаться на цене хлеба. По словам Рылько, «доля пшеницы в хлебобулочных изделиях невысока – не более 20%».

          Однако он уверен, что на стоимости хлеба скажется повышение НДС. Несмотря на льготные условия налогообложения в этой сфере, при изготовлении хлеба задействованы и другие сектора, на которые рост НДС окажет влияние.

          Ранее стало известно, какие продукты сильнее всего подорожали в 2018 году.


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