В России с начала года существенно подорожала мука

В связи со значительным повышением цен на зерно в декабре 2018 года с начала текущего года резко увеличились цены на муку, считает Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

«Рост оказался серьезным: за период с 27 декабря 2018 года по 11 января этого года цена, к примеру, на муку высшего сорта повысилась сразу на 500 рублей и достигла 19 500 рублей за тонну с НДС», – приводит «Интерфакс» слова гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько.

Он также рассказал, что повышение стоимости муки не должно сильно сказаться на цене хлеба. По словам Рылько, «доля пшеницы в хлебобулочных изделиях невысока – не более 20%».

Однако он уверен, что на стоимости хлеба скажется повышение НДС. Несмотря на льготные условия налогообложения в этой сфере, при изготовлении хлеба задействованы и другие сектора, на которые рост НДС окажет влияние.

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