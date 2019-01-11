Потерявший сознание водитель маршрутки въехал в дерево на ВДНХ

Маршрутный автобус въехал в дерево на территории ВДНХ на севере Москвы после того, как водитель потерял сознание, сообщил представитель экстренных служб города.

«Возле павильона «Книги» микроавтобус Форд-Транзит врезался в дерево. Предварительно, водитель маршрутки потерял сознание», – сказал собеседник РИА «Новости».

Он добавил, что данные об обстоятельствах аварии и пострадавших выясняются.

В январе 2018 года студент Ковровского транспортного колледжа во Владимирской области спас жизнь пассажирам автобуса, водитель которого потерял сознание.