Под Владимиром студент спас пассажиров автобуса

Студент Ковровского транспортного колледжа во Владимирской области Андрей Зубатов спас жизнь пассажирам автобуса, водитель которого потерял сознание – семнадцатилетний молодой человек успел нажать на тормоз и остановить микроавтобус, сообщил директор колледжа Михаил Малышев.

«Это произошло примерно в 19.30 25 декабря. Андрей ехал в автобусе, водителю которого стало плохо, позже выяснилось, что это был инсульт. Водитель сидел за рулем, ногой была нажата педаль газа. Автобус мчался. Один перекресток проскочил, второй, при этом задел встречные автомобили. Пассажиры заволновались», – цитирует Малышева РИА «Новости».

Как отметил директор Ковровского транспортного колледжа, вместе с Зубатовым в автобусе находилось пять пассажиров, в том числе маленький ребенок.

«Автобус ПАЗик, там неудобно подобраться к педалям управления. Но Андрей смог запрыгнуть к водителю, скинул ногу, которой был нажат газ, нащупал педаль тормоза и нажал ее. Автобус остановился, но развернулся и вскользь задел столб. Андрей открыл двери, и пассажиры вышли. В результате никто не пострадал», – продолжил Михаил Малышев.

По его словам, действовать необходимо быо быстро, поскольку, дорога шла под уклон, а автобус несся на большой скорости в направлении массива частного сектора.

Малышев сообщил, что автобус мог въехать в один из домов, и в случае столкновения «пассажиры получили бы серьезные травмы, может, даже с летальным исходом». Но благодаря слаженным действиям студента «все отделались легким испугом».

После инцидента пассажиры автобуса приходили в колледж и благодарили студентов, отметил Малышев. Также он сообщил, что руководство местного органа полиции решило наградить Андрея Зубатова благодарственным письмом и ценным подарком, вручение которых прошло 19 января.

Отмечается, что Зубатов учится в Ковровском транспортном колледже по специальности «технический ремонт автомобилей».