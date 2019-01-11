Кузнецова раскритиковала проект об ужесточении процедуры усыновления

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова дала отрицательное заключение на законопроект об ужесточении порядка усыновления детей-сирот.

Запрос на изменения в системе усыновления назрел, учитывая существующие проблемы нарушения прав и законных интересов детей в замещающих семьях, сообщили в пресс-службе уполномоченного.

«Вместе с тем, принятие мер, устанавливающих препятствия к устройству ребенка в семью, недопустимо – это не только не является эффективным решением проблемы насилия в отношении детей, переданных на воспитание в семьи усыновителей, опекунов и попечителей, но и в первую очередь нарушает права самого ребенка жить и воспитываться в полноценной семье», – отметили в пресс-службе.

Также говорится, что для начала нужно совершенствовать работу органов опеки и попечительства и последующий контроль за соблюдением прав и законных интересов детей. Сейчас такая работа ведется.

А пока, считает Кузнецова, нужно заниматься системой подбора и сопровождения приемной семьи, включая вопрос проведения обязательного психологического обследования потенциальных приемных родителей.

«Относительно разработанного законопроекта мы дали отрицательное заключение, так как он вводит дополнительные, прежде всего, ограничительные нормы, значительно ужесточающие требования к лицам, желающим принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в свою семью», – отметила она.

В четверг Министерство просвещения направило в регионы законопроект, предполагающий ужесточение требований к усыновлению.

Поправки предполагают запрет усыновления более одного ребенка в год. Также в ведомстве говорили о планах «очень здорово ужесточить» подбор приемных родителей и требования к их психологическому обследованию.