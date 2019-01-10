Минпросвещения направило в регионы проект об ужесточении процедуры усыновления

Законопроект, предполагающий ужесточение требований к усыновлению, направлен для консультаций в регионы, сообщили в Министерстве просвещения.

Законопроект предполагает введение обязательного социально-психологического обследования потенциальных усыновителей и опекунов, передает РИА «Новости».

Правила проведения обследования, а также оспаривания его результатов и требования к психологам будут прописаны в подзаконных актах правительства и Минпросвещения.

Кроме того, предполагается, что опекуны должны уведомлять органы опеки о переезде на новое место жительства. Его должны будут осмотреть специалисты, чтобы предотвратить ухудшение условий жизни ребенка.

«В подзаконных актах будет подробно регламентирован порядок проведения обследования жилого помещения, в котором предполагается проживание ребенка после его переезда с опекуном», – отметили в министерстве.

Ранее в Минпросвещения сообщали о подготовке поправок в Семейный кодекс о запрете усыновления более одного ребенка в год. Также в ведомстве говорили о планах «очень здорово ужесточить» подбор приемных родителей и требования к их психологическому обследованию.

В феврале СК призвал сменить механизм усыновления детей.