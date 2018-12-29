В кабмине предложили ограничить усыновления до одного ребенка в год

В Министерстве просвещения подготовили поправки в Семейный кодекс, которые запрещают усыновлять более одного ребенка в год.

В поправках вводятся требования к минимальной площади жилья, где будет проживать усыновленный ребенок, обязательное социально-психологическое обследование семьи, и ограничение в виде одного усыновленного ребенка в год, передает «Интерфакс» со ссылкой на документ.

Один из авторов документа профессор кафедры психологической антропологии Московского городского психолого-педагогического университета Галина Семья сообщила, что промежуток в год необходим для адаптации детей в новой семье, он не будет распространяться на братьев и сестер.

Ранее Министерство науки и высшего образования предложило разрешить родителям, страдающим ВИЧ и гепатитом С усыновлять проживающих совместно с ними детей.