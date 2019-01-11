Составлен черный список изготовителей тортов

Эксперты «Росконтроля» провели исследование пяти марок тортов «Наполеон» по более чем 70 параметрам безопасности, а также проверили вкусовые качества кондитерских изделий.

Результаты проверки опубликованы на сайте «Росконтроля».

В сообщении говорится, что эксперты изучили продукцию торговых марок «Фили Бейкер», «Добрынинский кондитерский комбинат», «Кондитерская фабрика Венский цех», Mirel и «У Палыча». Отмечается, что все проверенные торты оказались вполне вкусными.

Эксперты рекомендовали к покупке торты бренда «У Палыча», а остальные образцы внесли в так называемый черный список «Росконтроля». «Четыре из пяти образцов не прошли проверку на безопасность. В тортах «Фили бейкер», «Добрынинский кондитерский комбинат», «Кондитерская фабрика Венский цех», MIREL обнаружены бактерии группы кишечной палочки», – говорится в сообщении.

Также указывается, что в образцах «Фили Бейкер» и Mirel был обнаружен не указанный в составе подсластитель сахарин.