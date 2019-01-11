Цена барреля нефти Brent упала ниже 61,6 доллара

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 11 января, на фоне опасений относительно перспектив мировой экономики; стоимость черного золота поддерживает согласованное в декабре сокращение добычи сырья странами ОПЕК+.

Так, по состоянию на 7.50 мск стоимость мартовских фьючерсов на марку Brent снижалась на 0,19% – до 61,56 доллара за баррель. Февральский фьючерс на WTI к этому времени опускался на 0,11% – до 52,53 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В четверг Brent снижалась на 0,91% – до 60,88 доллара за баррель