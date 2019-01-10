Парагвай заявил о разрыве дипотношений с Венесуэлой

Правительство Парагвая приняло решение разорвать дипломатические отношения с Венесуэлой и закрыть посольство.

«Правительство республики Парагвай во исполнение своих конституционных полномочий и национального суверенитета приняло решение разорвать дипломатические отношения с боливарианской республикой Венесуэла, распорядилось закрыть наше посольство и осуществить немедленный отзыв парагвайского дипломатического персонала, аккредитованного в этой стране», – заявили в парагвайском МИДе.

Заявление министерства иностранных дел зачитал лидер Парагвая Марио Абдо Бенитес в тот день, когда Николас Мадуро заступил в Венесуэле на второй срок в качестве президента, передает РИА «Новости».

Напомним, инаугурация Мадуро состоялась 10 января. Президент Венесуэлы принес присягу в качестве главы государства на срок с 2019 до 2025 года. Избрание Мадуро на второй срок отказались признавать в США и ряде других стран, Евросоюз отказался отправлять своих представителей на инаугурацию.