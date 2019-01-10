Мужчина с ножом потребовал у сына вернуть подарки

В городе Неман Калининградской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в том, что он угрожал сыну ножом, требуя вернуть подаренные мобильные телефоны, сообщает пресс-служба УМВД региона.

В полицию с жалобой об угрозах сыну обратилась экс-супруга мужчины, после чего на место происшествия выехали инспекторы по делам несовершеннолетних.

«Полицейские выяснили, что 39-летний мужчина, вернувшись домой в алкогольном опьянении, устроил скандал с бывшей супругой. Во время ссоры подозреваемый потребовал у своего 13-летнего сына вернуть все мобильные телефоны, которые он ему купил, в ответ на отказ ребенка мужчина схватил в руку нож и стал высказывать угрозы убийством», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством». Максимальное наказание по этой статье предполагает лишение свободы сроком на два года.

Ранее в четверг сообщалось, что вооруженный ножом безработный мужчина похитил у матери ноутбук и скрылся.