Госдума одобрила законопроект о связи оплаты услуг адвоката с исходом дела

Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении проект закона, который предусматривает создание механизма, позволяющего адвокатам определять размер своего гонорара в зависимости от исхода дела.

Закон был внесен в мае 2018 года членами Совфеда Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатами Госдумы Анатолием Выборным и Дмитрием Вяткиным, передает РИА «Новости».

Изменения предлагается внести в закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

В пояснительной записке к документу указывается, что «в целях повышения доступности помощи адвокатов для населения предлагается дополнить законодательство положением о возможности включения в соглашение условия, согласно которому размер и (или) выплата доверителем вознаграждения ставится в зависимость от результата оказания адвокатом юридической помощи».

Авторы проекта считаю, что такая норма позволит получить квалифицированную юридическую помощь тем, у кого на момент заключения соглашения с адвокатом нет средств на выплату ему вознаграждения.

Обязанность разработать и установить правила применения адвокатами соответствующего договорного условия предложено возложить на Федеральную палату адвокатов (ФПА).

Проект также дополняет порядок изменения членства в региональной адвокатской палате указанием на то, что адвокат, имеющий стаж адвокатской деятельности менее пяти лет, вправе изменить членство в адвокатской палате на основании решения совета палаты, членом которой он является, согласованного с ФПА.

Для стимулирования пополнения состава адвокатуры молодыми практикующими юристами документ предлагает исключить требование о том, что в числе учредителей коллегии адвокатов должно быть не меньше двух адвокатов, имеющих стаж адвокатской деятельности от пяти лет.

Документом также предусматривается закрепление за ФПА обязанности разработать и утвердить порядок прохождения стажировки и порядок работы в качестве помощника адвоката. Такое предложение «обусловлено недостаточным развитием правового регулирования статуса стажеров и помощников адвоката».

Некоторые вопросы, связанные «со стажировкой и работой в качестве помощника адвоката», законодательно не урегулированы, и «на практике вызывает вопросы само оформление отношений со стажером и помощником адвоката».