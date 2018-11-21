В США объяснили «молчание» России о С-500

Отсутствие новых данных о российской зенитно-ракетной системе С-500 «Прометей» может быть связано с нежеланием поставить под угрозу текущие сделки по экспорту ЗРК России С-400, пишет сообщают американские СМИ.

В частности, автор The National Interest сообщает, что дальность ракет С-500 составляет 600 километров, что на 200 километров превосходит возможности С-400. Кроме того, С-500 способна обнаруживать малозаметные истребители, а также отслеживать и перехватывать до 10 боеголовок на скорости 6,5 километра в секунду.

В то же время журналист обращает внимание, что дата принятия системы на вооружение несколько раз переносилась, а в СМИ все реже появляются сообщения об С-500. Автор статьи считает, что причины таких мер могут быть не техническими, а экономическими.

«Они опасаются, что выпуск С-500 может подорвать огромный экспортный успех С-400. Потенциальные клиенты могут потерять интерес к С-400, если сочтут его устаревшим. Стратегически важные клиенты, такие как Турция и Индия, могут оказаться недовольны тем, что они преодолели серьезные дипломатические барьеры США только для того, чтобы купить дорогие системы С-400, которые к моменту поставки будут устаревшими», – полагает журналист.

Он добавляет, что «Россия может усугубить проблему тем, что захочет распространить С-500 в своих вооруженных силах, прежде чем предлагать систему иностранным покупателям. Реализация планов на экспорт С-500 остается невозможной до 2021 года, … поэтому Кремль рискует не только поставить под угрозу текущие сделки с С-400, но и оставить покупателей без немедленной альтернативы». Таким образом, по мнению журналиста, Россия ожидает, пока продажи С-400 «не достигнут конца своего рыночного цикла».

Летом прошлого года источник подтвердил испытания элементов комплекса С-500. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, американские эксперты не без опасения признали: С-500 сможет угрожать не только самолетам и крылатым ракетам, но даже спутникам на орбите.