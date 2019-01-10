В «новой церкви» Украины заявили о присоединении еще шести приходов УПЦ

Представитель неканонической церковной структуры «митрополит» Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний Махота заявил, что к «новой церкви» Украины якобы присоединились еще шесть приходов канонической Украинской православной церкви.

«Имеем большую Рождественскую радость принять братьев и сестер с отцом духовным протоиереем Виталием Олейником с РПЦ в Хмельницкую епархию православной церкви Украины», – написал Махота на своей странице в Facebook.

По его словам, к новой церкви присоединились шесть религиозных общин УПЦ в Изяславском районе Хмельницкой области. Речь идет о приходах сел Тележинцы, Закружцы, Пильки, Сухуженци, Чижовка и Присилки.

Ранее уже появлялись сообщения о переходе приходов УПЦ к «новой церкви» Украины. Однако Днепропетровская и Мукачевская епархии канонической Украинской православной церкви опровергли сообщения о переходе.

Между тем, предстоятель Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом II отказался принять у себя главу «новой церкви» Украины митрополита Епифания и не стал поминать его во время богослужения.

РПЦ также назвали Епифания «несамостоятельной фигурой» и «смехотворной личностью». Протоиерей Андрей Новиков отметил, что в действительности из-за спины главы «новой церкви» Украины будут управлять политики.

6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии главе так называемой Православной церкви Украины митрополиту Епифанию. Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем для Украины обернется автокефалия.