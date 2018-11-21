Названо число замерзших насмерть жителей Украины

В результате переохлаждения пострадали свыше 1 тыс. жителей Украины, 64 человека погибли, сообщил минздрав страны.

С 12 декабря по 8 января из-за морозов за врачебной помощью обратились 1 тыс. 37 человек, 955 госпитализированы, передает ТАСС.

Наибольшее число пострадавших от обморожения зафиксировано в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Киевской и Одесской областях.

Синоптики сообщают, что 10 января на севере Украины ожидается 15-градусный мороз, на юге температура составит около 0 градусов. В центре и на востоке Украины ожидаются снег и сильный ветер.