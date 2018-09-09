Электронная урна не сразу приняла бюллетень у Путина

Комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) не сразу принял бюллетень у президента России Владимира Путина, когда глава государства пришел на избирательный участок, чтобы отдать свой голос на выборах мэра Москвы. Председатель ЦИК Элла Памфилова пояснила, почему КОИБ не принимал бюллетень.

Видео того, как Путин голосовал, опубликовал телеканал RT. На нем видно, как глава государства подходит к электронной урне, кладет бюллетень, однако раздается голосовое сообщение: «Бюллетень неустановленной формы».

«Да ладно? Что такое?» – говорит президент озадаченно. «Оказывается, все правильно», – сказал Путин, когда КОИБ с третьей попытки принял бюллетень.

Глава ЦИК Элла Памфилова пояснила, что КОИБ отказывался принимать бюллетень у президента, так как глава государства вкладывал документ заполненной стороной вверх. «Он положил его в открытую, а у нас КОИБы заточены на то, чтобы соблюдать тайну голосования», – приводит ее слова ТАСС.

Она уточнила, что «надо вводить обязательно стороной, где заполнено, где поставлена галочка, вниз, чтобы никто не видел».

«Но вот президент как человек открытый два раза пытался ввести так, КОИБ сказал, что это неправильно, и с третьего раза бюллетень был принят», – добавила глава ЦИК.

Путин голосовал на избирательном участке №2151 в Российской академии наук на улице Косыгина.

9 сентября в России – Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.