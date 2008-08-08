Путин высказался о возможных итогах выборов мэра Москвы

Президент Владимир Путин, прибыв для голосования на выборах столичного градоначальника на избирательный участок в Российской академии наук, выразил надежду на то, что нынешний стиль управления Москвой будет сохранен в ближайшей перспективе.

«Я рассчитываю, что вот такой стиль [в управлении Москвой] будет сохранен на ближайшую перспективу», – передает ТАСС слова главы российского государства.

Путин отметил, что в таких мегаполисах, как Москва, при решении одних проблем зачастую возникают новые. По его словам, это неизбежно, так как «жизнь ставит новые и новые задачи». Однако Москва, заметил президент, «развивается хорошими темпами и с хорошим качеством».

По словам российского лидера, развитие столицы можно сравнивать с другими крупными мировыми центрами. «Без всякого сомнения: у Москвы большие преимущества в развитии сегодня», – выразил уверенность Путин, добавив, что в значительной степени это связано с тем, как организовано управление российской столицей.

После голосования Путин ответил на вопрос о том, кем сложнее работать – президентом или мэром. По его словам, труднее всего приходится главе муниципального образования, потому что это работа «напрямую с людьми».

«Я был заместителем мэра, и в общем, мне кажется, работал неплохо», – сказал глава государства, добавив, что справился бы с работой «и на ступеньку чуть повыше», то есть с работой градоначальника, передает РИА «Новости».

На избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук Путин голосует не впервые. Именно здесь он оставил свой голос во время прошлых президентских выборов 18 марта 2018 года, а также 4 марта 2012 года.

Кандидатами на выборах мэра Москвы являются действующий глава города Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от «Справедливой России», депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, бывший депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии «Союз горожан».

9 сентября в России – Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек. На избирательные участки по всей стране направлены более 120 тыс. наблюдателей.