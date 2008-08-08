Жириновский подрался на несанкционированной акции в Москве

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский ударил обозвавшего его участника несанкционированной акции в Москве.

На акцию Жириновский пришел с охраной. «Кто-то заметил ему, что он (простите) говно, после чего сразу получил в табло от самого Вольфовича, а затем и от охранников», – сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший видео инцидента.

В четверг Владимир Жириновский сообщал, что в него плеснули пивом в московском кафе.

В июле футбольный фанат облил пивом главу партии ЛДПР Владимира Жириновского.