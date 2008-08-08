Ряд ведущих украинских изданий опубликовали «экспертный» прогноз астролога Влада Росса, согласно которому к 2040 году Россия якобы «рассыплется на отдельные республики»; однако, по мнению астролога, даже это не поможет Украине отобрать Крым.

Астролог, чей прогноз опубликовали украинские агентство УНИАН и издание «Главред», «предсказывает», что в связи с «возрождением Османской империи на Крым заявит свои права Турция». По его словам, Турция является «мощным воинственным государством». «Потому, скорее всего, Крым перейдет к Турции», – говорит он.

Влад Росс, названный украинскими СМИ «экспертом» в области астрологии, дал также «историческую» справку: «Турция имеет историческое право на Крым, во всяком случае большее, чем Россия и Украина. Ведь в свое время Россия просто отжала Крым».

Астролог также рассказал о «страшном пророчестве», в котором якобы говорится, что «Таврида будет сочиться кровью». «Поэтому я всем людям, которые живут в Крыму и которым я желаю счастья, говорю: «Будет счастлив тот, кто оттуда уберется, унесет свои ноги, все продаст и уедет оттуда», – заключил Росс.

После воссоединения Крыма с Россией на Украине звучало множество разнообразных заявлений и громких обещаний отобрать полуостров. Между тем, американские СМИ подтверждали, что у Киева нет никаких шансов забрать Крым под контроль Украины. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.