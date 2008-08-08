Избран глава Дагестана

Депутаты Народного собрания Дагестана избрали Владимира Васильева главой региона.

За Васильева проголосовали 77 из 86 присутствовавших на заседании регионального парламента депутатов, передает РИА «Новости».

Ранее в воскресенье заксобрание Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) проголосовало за избрание врио главы региона Дмитрия Артюхова губернатором.

В июле партия «Единая Россия» приняла решение предложить президенту Владимиру Путину рассмотреть на должность главы Дагестана Владимира Васильева.

В воскресенье в России проходит единый день голосования – в 80 регионах страны пройдет более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.