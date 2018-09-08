Посольство России раскритиковало Лондон за вбросы по «делу Глушкова»

Великобритания вбрасывает в СМИ удобные версии смерти бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова, отказываясь от сотрудничества в расследовании, заявил пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.

«Вынуждены констатировать, что официальный Лондон отказывается от сотрудничества в расследовании загадочной смерти 12 марта в Великобритании бывшего заместителя генерального директора «Аэрофлота» Николая Глушкова, вбрасывая в СМИ очередные версии, удобные для правительства консерваторов», – цитирует РИА «Новости» представитель посольства.

По его словам, британская пресса апеллирует к событиям пятилетней давности, которые «явно не имеют никакого отношения к гибели российского гражданина».

Он отметил, что посольство несколько раз направляло ноты в Форин-офис и передало в МВД Великобритании официальный запрос Генпрокуратуры России о правовой помощи по уголовному делу.

«Ответа до сих пор нет. Мы вновь сталкиваемся с невыполнением британцами своих обязательств по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года», – отметил он.

Ранее газета Guardian со ссылкой на полицию Великобритании экс-замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова могли попытаться отравить в 2013 году.

В июне посольство России заявляло, что Великобритания демонстрирует нулевой уровень сотрудничества в расследовании убийства Николая Глушкова.

Напомним, в марте Глушков был найден мертвым в Лондоне. Следствие считает, что он был задушен собачьим поводком. СМИ сообщали, что Глушков мог погибнуть из-за секс-игры со своим любовником. Выяснилось, что он задолжал в России около 10 млрд рублей.