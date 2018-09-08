Британская полиция начала верить в версию о попытке отравления Глушкова

Полиция Великобритании считает, что экс-замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова могли попытаться отравить в 2013 году, пишут СМИ.

Guardian пишет, что попытку отравления якобы предприняли двое неизвестных мужчин. В связи с этим в Великобритании повторно изучают материалы дела.

По информации издания, Глушков заявлял друзьям, что познакомился с двумя россиянами в аэропорту в Нидерландах, а позднее встретился с ними в Бристоле, где они вместе пили шампанское в отеле. При этом Глушков отлучался, а когда вернулся, выпил еще шампанского, передает РИА «Новости».

После этого Глушков помнил только то, как очнулся на полу в номере отеля, рассказал беседовавший с Глушковым сотрудник «скорой помощи» Кит Карр.

Глушков считал, что его отравили эти двое россиян, пишет издание.

Карр заявил, что полиция скептически отнеслась к словам Глушкова. Расследование не привело к обвинениям. Как сообщила Guardian. теперь полиция не исключает, что «Глушков, как Скрипали, мог стать жертвой профессионального убийцы или убийц».

Напомним, Глушков был найден мертвым в Лондоне. По мнению следствия, он был задушен собачьим поводком. СМИ сообщали, что Глушков мог погибнуть из-за секс-игры со своим любовником.

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