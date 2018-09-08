Выявлена опасность использования сушилок для рук

В результате исследования, проведенного в трех больницах – в Британии (Лидс), Италии (Удине) и во Франции (Париж), – международная группа ученых пришла к выводу, что сушилки для рук распространяют опасные для здоровья бактерии, пишет портал Medical Xpress.

Исследователи замеряли уровни загрязнения бактериями в туалетах на протяжении 12 недель. Забор образцов осуществлялся из воздуха, с пола и потолка, передает РИА «Новости».

Они изучили, как в помещении распространяются золотистый стафилококк, энтерококки и энтеробактерии, например, кишечная палочка.

Согласно результатам проведенных опытов, во всех трех медучреждениях бактерии распространялись активнее, если в туалете была установлена сушилка.

Профессор отделения медицинской микробиологии Университета Лидса Марк Уилкокс пояснил, что сушилки создают аэрозоль, загрязняющий помещение, в том числе и само устройство, а также раковины, пол и другие поверхности в зависимости от расположения прибора. При прикосновении к этим поверхностям люди рискуют заразиться бактериями или вирусами, добавил он.

Ученые считают, что бумажные полотенца гораздо гигиеничнее. В частности, замеры в Париже и Лидсе показали, что помещения с сушилкой в пять раз больше загрязнены, чем туалеты, где пользовались полотенцами.