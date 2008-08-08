Атаковано оперируемое «Лукойлом» месторождение у Басры

Власти Ирака ввели режим чрезвычайного положения в провинции Басра, где продолжаются беспорядки; демонстранты атаковали месторождение, оперируемое компанией «Лукойл» вблизи центра провинции, сообщают СМИ и источники.

В провинцию стягиваются дополнительные подразделения спецназа, передает ТАСС.

Участники протестов подожгли один из четырех президентских дворцов, передает РИА «Новости».

Демонстранты также напали на штаб-квартиру подразделения «Бадр», которое входит в ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби», и дом министра коммуникации Хасана Рашида.

Утверждалось, что на месторождении «Курна-2», оперируемом компанией «Лукойл», захвачены заложники, но источник опроверг эту информацию и сообщил, что никто из сотрудников компании не пострадал при атаке демонстрантов.