Митингующие в Ираке подожгли иранское консульство

Протестующие в охваченном беспорядками городе Басра на юго-востоке Ирака в пятницу подожгли консульство Ирана.

«Протестующие подожгли консульство Ирана», – сообщил источник РИА «Новости», находящийся на месте событий.

В четверг вечером демонстранты в Басре подожгли офисы проиранских политических партий и движений.

Беспорядке в Басре продолжаются с понедельника. Тысячи демонстрантов требуют от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электроснабжением, в городе проводятся бессрочные акции протеста, перерастающие в потасовки и столкновения с силовиками.

Разгневанные демонстранты подожгли здания администрации провинции и городской администрации. Порядок в городе наводят армейские части, они применяют слезоточивый газ и огнестрельное оружие.

Правительство создало специальную комиссию для выполнения требований протестующих, пообещав выделить Басре 2 млрд динаров (около 17 млн долларов) на работы, связанные с восстановлением системы водопроводов питьевой воды и электросетей.