Сохранение социальных льгот пожилым рассмотрят еще в 15 регионах

Власти российских регионов продолжают рассмотрение инициатив о сохранении социальных льгот для мужчин, достигших 60 лет, и женщин, которым исполнилось 55 лет.

Областным правительством внесен в Законодательное cобрание проект закона Тверской области, который регламентирует получение региональных мер социальной поддержки не после выхода на пенсию, а при достижении возраста 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами, сообщает «Тверские ведомости».

В Законодательное cобрание Приморского края внесены законопроекты, закрепляющие право пользования всеми региональными льготами для лиц предпенсионного возраста, сообщает Deita.ru.

Руководитель фракции «Единая Россия» в парламенте Чукотки Валентина Кеулькут заявила, что депутаты начали работу по подготовке внесения изменений в региональное законодательство. «Уверена, что депутаты Думы Чукотского автономного округа на ближайшей сессии рассмотрят и примут изменения, которые сохранят все региональные доплаты и компенсации для людей предпенсионного возраста», – приводит ее слова пресс-служба реготделения партии.

Проект закона, рассматриваемый депутатами Законодательного собрания Ленобласти, предусматривает сохранение мер социальной поддержки, предусмотренных областным Социальным кодексом – льготный проезд на железнодорожном и автомобильном транспорте и другие льготы, сообщает online47.

В пятницу фракция «Единая Россия» в Липецком областном Совете депутатов внесла в региональный парламент пакет законодательных инициатив, направленных на сохранение мер социальной поддержки для пенсионеров. Согласно разработанным документам, меры социальной поддержки будут привязаны не ко времени выхода на заслуженный отдых, а к возрасту. Для женщин право получения региональных льгот наступит с 55 лет, для мужчин – с 60, сообщает «Липецкмедиа».

Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания внесли для рассмотрения на сентябрьской сессии регионального парламента пакет изменений в семь краевых законов, касающихся региональных льгот, передает ТАСС.

Депутаты фракции «Единая Россия» амурского Заксобрания рассмотрели законопроект, который предусматривает сохранение региональных льгот и иных выплат людям предпенсионного возраста. Суть изменений заключается в том, чтобы меры социальной поддержки для амурчан остались неизменными от возраста выхода на пенсию.

Брянская областная дума рассмотрит законопроекты о сохранении льгот женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет. Документы внесла в думу фракция «Единой России», сообщила пресс-служба регионального парламента 7 сентября. Согласно поправкам, в частности, люди предпенсионного возраста будут иметь право на 50-процентную льготу по транспортному налогу, льготы по оплате ЖКХ и другие преференции, сообщает Regnum.

Представители муниципальных образований Ставропольского края предлагают сохранить льготы жителям региона предпенсионного возраста и обеспечить их путевками в здравницы Кавказских Минеральных Вод.

Проект закона, сохраняющего льготы для жителей Татарстана предпенсионного возраста, вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 10 сентября.

Депутаты Госсобрания Башкирии на внеочередном заседании в пятницу приняли закон о сохранении действующих в регионе пенсионных льгот.

Глава Республики Тува Шолбан Кара-оол подписал проект поправок в закон «О земле», который позволит сохранить региональные льготы пенсионерами вне зависимости от предстоящего повышения пенсионного возраста. Суть поправок в том, что теперь правом на бесплатный участок обладают женщины, достигшие 50 лет, и мужчины 55 лет соответственно, сообщает «Интерфакс».

Власти Калмыкии внесли на рассмотрение республиканского парламента законопроект о сохранении региональных льгот для граждан предпенсионного возраста.

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области рассмотрели поправки к трем областным законам, которые предусматривают сохранение льгот женщинам с 55 лет, мужчинам с 60 лет. Закон сохранит льготные условия для примерно для 300 тысяч человек в Ростовской области. Примерно 5-10 тыс. из них – это люди, которые должны выйти на пенсию в 2019 году.

Председатель регионального отделения «Деловой России» Руфат Табасаранский заявил, что его общественная организация одобряет решение фракции «Единой России» в Смоленской областной Думе о сохранении льгот для «предпенсионеров». Пакет из семи законопроектов, в которых предусматривается сохранение региональных льгот для смолян старшего возраста (мужчин, достигших 60 лет, и женщин, достигших 55 лет), будет рассмотрен на сентябрьском заседании Смоленской областной Думы, сообщает пресс-служба реготделения ЕР.