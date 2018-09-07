Британские военные начали устранять следы «Новичка» в доме Скрипаля

Военные и гражданские специалисты в Великобритании приступили к работам по устранению следов нервно-паралитического вещества, которые якобы имеются в доме бывшего полковника ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля в городе Солсбери.

Работы по обеззараживанию помещений здания и прилегающей к нему территории будут проводиться в течение ближайших недель или месяцев, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian.

Процесс находится на контроле министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании.

Как ожидается, военным будет оказана помощь со стороны специальных подрядных организаций, которые специализируются на удалении любых следов загрязнения, пишет издание.

Ранее британская The Times написала, что использованная для «отравления» Скрипалей доза нервно-паралитического вещества была достаточной для убийства 4 тыс. человек.

Еще в мае химик Игорь Никулин, комментируя заявление ОЗХО о том, что доза отравляющего вещества в деле Скрипалей якобы составляла от 50 до 100 граммов, говорил, что таким количеством отравить половину Лондона или, по крайней мере, гарантированно уничтожить все население Солсбери и его окрестностей.