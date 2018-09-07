Цены на нефть изменились разнонаправленно

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром изменяются разнонаправленно: марка WTI дорожает в рамках коррекции после падения примерно на 2% в предыдущий торговый день на данных по запасам нефтепродуктов в США, Brent продолжает дешеветь.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,04%, составив 76,47 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,09%, составив 67,83 доллара за баррель, передает РИА «Новости».