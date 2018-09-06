Россия и Вьетнам договорились о поставках СПГ

Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) и развитию газовой электрогенерации. Церемония подписания состоялась в сочинской резиденции президента России в присутствии лидеров двух государств.

Меморандум подписан по итогам официального визита генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонга в Россию и его встречи с Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Кроме того, «Зарубежнефть» и вьетнамская Petrovietnam подписали соглашение по освоению нефтегазового блока 09-2/09 на шельфе Вьетнама. В рамках созданного в 1981 году совместного предприятия «Вьетсовпетро» компании работают на шельфе Вьетнама.

По итогам переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Путин сообщил, что страны договорились расширить использование национальных валют.

Путин также заявил, что Россия заинтересована в интенсификации взаимодействия с Вьетнамом в военной сфере, обороне и безопасности.

Добавим, что по итогам июля поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в Китай упали до минимального значения за 2018 год, а Россия, напротив, нарастила поставки. Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о том, что российский сжиженный газ доказал преимущество перед американским.