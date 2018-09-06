Нефть подешевела на опасениях замедления темпов глобального роста

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром идут вниз на фоне негативной динамики на развивающихся рынках, что, по мнению инвесторов, может привести к замедлению темпов глобального экономического роста.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,21%, составив 77,11 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,28% – до 68,52 доллара за баррель, передает РИА «Новости».