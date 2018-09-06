Тайвань сделал безвизовым въезд для россиян

Власти Тайваня объявили о том, что граждане России могут без виз въезжать на территорию острова при условии, что они будут находиться там не дольше двух недель.

Мера в тестовом режиме будет действовать до 31 июля следующего года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение тайваньского внешнеполитического ведомства. Затем будет принято решение, целесообразно ли продлять действие безвизового режима.

Власти острова объяснили, что этот шаг в первую очередь направлен на развитие туризма, кроме того он должен способствовать укреплению торгово-экономических отношений. Сроком до 14 дней въезжать без виз смогут туристы и те, кто прибыл для участия в деловых мероприятиях и международных выставках.

Чтобы воспользоваться этим правом, у гражданина России должны наличествовать паспорт со сроком действия более полугода, обратный билет или бронь в следующий пункт назначения, а также должна отсутствовать судимость.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Китай считает остров одной из своих провинций. Большинство других стран, в том числе Россия, признают Тайвань неотъемлемой частью КНР.