Тайвань сделал безвизовым въезд для россиян

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6 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 09:03  |  vz.ru
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Придумана особая схема для спасения рубля

К концу сентября рубль может укрепиться до 66 по отношению к долларуФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Стало известно о масштабных мерах, которые намерен предпринять Центробанк для противодействия падению курса рубля. Речь идет в первую очередь о рекордных закупках иностранной валюты, причем по особой, ранее не применявшейся схеме. Это не только поможет рублю укрепиться, но и позволит решить некоторые задачи, важные для бюджета. Подробности...
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Виктор Томенко: Дубинка – это нерационально

Виктор Томенко намерен бороться за справедливый уровень оплаты труда в краеФото: altairegion22.ru
«Жесткое давление и страх репрессий заставляют лучше делать свое дело только пять процентов людей. А для абсолютного большинства важны сопричастность и вовлеченность». Такими словами врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко описал газете ВЗГЛЯД свои принципы управления, с помощью которых он намерен, в частности, возвращать людей в регион, повышать зарплаты и ремонтировать инфраструктуру. Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Киев подготовил реальный план военного разгрома ДНР

Наступление должно быть поручено группировке, насчитывающей порядка 12 тысяч человекФото: Gleb Garanich/Reuters
Воспользовавшись обстановкой в ДНР, вызванной убийством Захарченко, украинские силовики готовят прорыв на южном участке фронта. Подробный план этой операции получен и озвучен в Донецке, и надо признать, что он выглядит вполне реалистичным. Однако предотвратить наступление ВСУ довольно просто. Что для этого нужно? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Коучинг с русским акцентом – беда или недоразумение?

Андрей Бабицкий, журналист
Многие из тех, кто побывал на проповеди на стадионе «Олимпийский», рассказывали, какое волшебное воздействие на них оказал бизнес-гуру Тони Робинсон. Но русский авось обязательно одолеет английский success. Подробности...
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Расизм в России неестественен

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Как-то я неосторожно заметила, что якуты внешне похожи на североамериканских индейцев. Это чистая правда. Реакция на мое сравнение со стороны одного якута была совершенно абсурдной. Подробности...
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Сделаем учебу тяжелой снова – 10 необходимых шагов

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Вся эта американская толерантная ерунда с тригонометрией в комиксах может подготовить разве что креативного инспектора по обустройству многополых туалетов, но никак не нормального инженера или рабочего. Подробности...
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      Опубликован уникальный исторический фотоальбом о создании первой советской дальнобойной баллистической ракеты. Р-1 была создана в Советском Союзе по образцу ракеты A4 («Фау-2») немецкого конструктора Вернера фон Брауна
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      Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса

      Погибший в результате дерзкого теракта глава ДНР Александр Захарченко стал далеко не первым деятелем «Русской весны», ушедшим раньше времени из жизни. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самых известных героев войны в Донбассе – как полевых командиров, так и политиков
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
        • Нет, Гамова права

        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          Тайвань сделал безвизовым въезд для россиян

          6 сентября 2018, 08:27

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          Власти Тайваня объявили о том, что граждане России могут без виз въезжать на территорию острова при условии, что они будут находиться там не дольше двух недель.

          Мера в тестовом режиме будет действовать до 31 июля следующего года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение тайваньского внешнеполитического ведомства. Затем будет принято решение, целесообразно ли продлять действие безвизового режима.

          Власти острова объяснили, что этот шаг в первую очередь направлен на развитие туризма, кроме того он должен способствовать укреплению торгово-экономических отношений. Сроком до 14 дней въезжать без виз смогут туристы и те, кто прибыл для участия в деловых мероприятиях и международных выставках.

          Чтобы воспользоваться этим правом, у гражданина России должны наличествовать паспорт со сроком действия более полугода, обратный билет или бронь в следующий пункт назначения, а также должна отсутствовать судимость.

          Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Китай считает остров одной из своих провинций. Большинство других стран, в том числе Россия, признают Тайвань неотъемлемой частью КНР.


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