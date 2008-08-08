Украинский телеведущий нашел виновного в убийстве евреев среди советских разведчиков

Ведущий украинского телеканала «Прямой» Николай Вересень заявил, что фашисты расстреляли евреев в Бабьем Яру якобы по вине советского разведчика Ивана Кудря.

Он заявил, что Иван Кудря, заминировав и взорвав Крещатик, вызвал волнения среди киевлян, которые потеряли жилье. Чтобы «задобрить жителей города», считает Вересень, немцы решили расстрелять всех евреев, якобы ассоциировавшихся в глазах украинцев с НКВД, сообщил в Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Причиной этого тяжелого бреда, в основе которого лежит отрицание Холокоста, стала необходимость поддержать переименование улицы имени Героя Советского Союза Ивана Кудри в честь сенатора Маккейна. Для этого развернули кампанию лжи в отношении героя–разведчика и даже приплели сюда Холокост», – считает Долинский.

Напомним, украинский президент Петр Порошенко попросил Верховную раду поддержать его обращение в Киевский горсовет о переименовании улицы Ивана Кудри в Киеве в честь американского сенатора Джона Маккейна.

Ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий похвалил Гитлера за «насаждение демократии».

В Бабьем Яру во время Великой Отечественной войны фашисты и украинские коллаборационисты массово казнили евреев, цыган и советских военнопленных. Всего было расстреляно от 100 до 150 тыс. человек. Некоторые исследователи говорят, что только евреев в Бабьем Яру было расстреляно около 150 тыс. человек.