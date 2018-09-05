Россия призвала запретить диверсии в Донбассе

Полпред России в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов заявил, что режим прекращения огня должен включать запрет на диверсионные действия на линии соприкосновения и вне ее.

«Делегация ДНР предложила и российская делегация поддержала пакет дополнительных мер в соглашение о режиме прекращения огня, в том числе запрет на любые диверсионные действия сторон конфликта на линии соприкосновения и вне ее», – сказал Грызлов, передает РИА «Новости».

Он выразил надежду, что подобные меры поспособствуют «процессу нормализации правового пространства и восстановлению цивилизационного диалога».

Грызлов также заявил, что российская делегация потребовала международного расследования убийства главы ДНР Александра Захарченко. «Мы настаиваем, чтобы это расследование было максимально открытым и объективным, и предложили организовать процесс наблюдения и контроля за расследованием этого преступления на базе Контактной группы, под эгидой ОБСЕ», – отметил он.

Российский постпред добавил, что убийство Захарченко обязательно должно быть раскрыто. «Мы не будем мириться с тем, что терроризм может стать методом решения политических задач», – сказал он.

«Школьное» перемирие действует в Донбассе с 29 августа. Захарченко погиб при взрыве бомбы 31 августа. В Донецке уверены, что за убийством стоят спецслужбы Украины

Ранее в среду глава делегации ДНР в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Денис Пушилин заявил, что в соглашение о перемирии необходимо включить пункт о запрете на диверсионную и террористическую деятельность.