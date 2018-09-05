ДНР потребовала запретить диверсии в Донбассе

Глава делегации ДНР в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Денис Пушилин заявил, что в соглашение о перемирии необходимо включить пункт о запрете на диверсии.

«В связи с беспрецедентным актом диверсии, в результате которой был убит глава ДНР Александр Захарченко – подписант Минских соглашений, делегация республики заявила о необходимости дополнить «школьное» перемирие специальной мерой контроля», – сказал Пушилин, передает ДАН.

По его словам, в договор о перемирии нужно включить запрет на диверсионную и террористическую деятельность, и «закрепить это предложение письменно».

Напомним, Захарченко погиб при взрыве бомбы. В Донецке уверены, что за убийством стоят спецслужбы Украины. Депутат народного совета ДНР Валерий Скороходов высказывал мнение, что убийство главы ДНР Александра Захарченко направлено на срыв Минских соглашений.