Дети российских «звезд» поступили в ведущие московские вузы

В МГУ и МГИМО поступили дети Григория Лепса, Татьяны Навки, Екатерины Стриженовой и Ольги Орловой, внуки Иосифа Кобзона и Никиты Михалкова.

В МГУ поступила младшая дочь телеведущей Екатерины Стриженовой Александра. «Мы впервые за 12 лет не повели нашу младшую дочь в школу! Как и все выпускники, Александра все лето сдавала ЕГЭ и вступительные в институт... И наконец, все волнения позади – наша дочь студентка МГУ», – написала она в Instagram.

Александра Стриженова набрала на экзамене 265 баллов, она учится на платной основе в Высшей школе современных социальных наук в МГУ, стоимость годового обучения составляет 350 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

В МГУ на юридический факультет поступила внучка Иосифа Кобзона Анита Кобзон. По итогам четырех экзаменов она набрала 301 балл.

Внук Никиты Михалкова Андрей Баков учится на экономическом факультете, он набрал на экзаменах 300 баллов.

Обучение в МГИМО выбрала дочь певца Григория Лепса Ева Лепсверидзе, которая, набрав 242 балла на трех экзаменах, поступила на факультет международной журналистики.

Дочь олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки Александра Жулина поступила в МГИМО, набрав 347 баллов на четырех экзаменах.

Сын певицы Ольги Орловой Артем Карманов учится на факультете управления и политики МГИМО, набрав на трех экзаменах 274 балла. Стоимость годового обучения на факультете составляет около 500 тыс. рублей.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщала, что самые высокие баллы по итогам ЕГЭ в 2018 году набрали абитуриенты, поступающие в медицинские вузы.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова стал лидером рейтинга лучших исследовательских университетов Евразии, составленного Times Higher Education.