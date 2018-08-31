Российский вуз назван лучшим в Евразии

Лидером рейтинга лучших исследовательских университетов Евразии, составленного Times Higher Education, стал Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова.

В тройку лидеров также вошли российские университеты – Московский физико-технический институт и Томский политехнический университет, сообщает Times Higher Education.

Всего в рейтинге представлено 74 вуза шести стран: России, Ирана, Турции, Украины, Белорусии и Грузии.

Большая часть попавших в рейтинг вузов (27) – российские. Также представлено много (22) вузов из Турции и Ирана (18).

Ранее МГУ имени Ломоносова вошел в первую сотню Шанхайского Академического рейтинга вузов мира (ARWU) за 2018 год.

В июне журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских вузов.