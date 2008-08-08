Виктория Скрипаль пошутила над именами «подозреваемых» по делу Солсбери

Племянница отравленного экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, Виктория Скрипаль, сыронизировала на тему распространенности в России фамилий, которые ранее назвала британская полиция в связи с инцидентом в Солсбери.

«Как вы думаете, Александров Петровых сколько в России и Русланов Бошировых? Фотографии я не видела. Просто услышала эти фамилии. А почему не Иванов? Получается, что каждого третьего можно взять и сказать, что это он», – сказала Виктория Скрипаль, передает РИА «Новости».

Сестра Юлии Скрипаль отметила, впрочем, что ей нравится национальное «разнообразие» подозреваемых. «Один славянин, а другой, вероятно, татарин. Разные национальности хотя бы», – иронично отметила Виктория.

Ранее в среду британские прокуроры назвали россиян Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей. Опубликованные Британией имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей ни о чем не говорят Москве, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.