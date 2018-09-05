Нефть подешевела на снижении опасений за последствия шторма «Гордон»

Мировые цены на нефть в ходе торгов утром в среду идут вниз после того, как улеглись опасения резкого снижения добычи в связи со штормом «Гордон» в Мексиканском заливе.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,42% – до 77,84 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,7%, составив 69,38 доллара за баррель, передает РИА «Новости».