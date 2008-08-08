Британскому флоту предсказали катастрофу

Бывший начальник морского штаба Королевских ВМС Великобритании лорд Алан Вест утверждает, что после выхода страны из состава ЕС Соединенное Королевство якобы не сможет обеспечить защиту своих территориальных вод, ситуация станет «катастрофической», сообщает The Independent.

Вест подчеркнул, что после Brexit Соединенному Королевству придется самостоятельно патрулировать свою исключительную экономическую зону, а с текущим положением ВМС страны все это обернется «катастрофой», так как Великобритании не хватает судов, чтобы защищать свои территориальные воды, передает РИА «Новости».

Вест также считает, что в британском командном центре «попросту нет одного командующего, который мог бы отдавать приказы правительственным учреждениям, чтобы они предпринимали какие-либо действия, и поэтому центр не может осуществлять надлежащее командование».

Напомним, в августе, когда «Адмирал Макаров» проходил через Ла-Манш, Британия отправила для сопровождения российского фрегата минный тральщик.