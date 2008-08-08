Лавров обвинил США в манипулировании долларом

Глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале» обвинил Соединенные Штаты в использовании доллара в качестве рычага давления вопреки принятым на себя обязательствам.

Глава российского внешнеполитического ведомства указал на то, что все страны «многие десятилетия (...) надеялись, что Соединенные Штаты будут свято выполнять свои обязанности эмитента главной резервной валюты мира», передает ТАСС.

Однако, Вашингтон манипулирует долларом, использует доллар как рычаг давления, когда «хочет кого-то наказать», отметил министр.

«Тут же прекращает обслуживание любых банковых операций в долларах, причем не только страну, которую хотят наказать, но и всех, кто с ней так или иначе имеет какие-то отношения», – указал Лавров.

Накануне Лавров, комментируя новые американские санкции против России, которые начали действовать на прошлой неделе, подчеркнул, что Москва не оставит их без ответа, причем «это необязательно будет симметричный ответ».