В финале конкурса «Мисс Англия» впервые выступит девушка в хиджабе

Впервые в истории конкурса красоты «Мисс Англия» на сцену в финале соревнования выйдет девушка в хиджабе.

«Просто «Мисс Англия» демонстрирует путь, которым идет сегодня Англия», – прокомментировала представитель оргкомитета конкурса.

20-летняя студентка Сара Ифтехар одержала победу в своем городе, завоевав титул «Мисс Хаддерсфилд», и собирается идти дальше. В социальных сетях Ифтехар часто публикует фотографии, на которых изображена в традиционном пакистанском платье.

Публикация от S A R A (@sara_iftekhar) 4 Июл 2018 в 1:26 PDT

Финал конкурса «Мисс Англия» состоится 4 сентября в городе Ноттингемшир. Победитель отправится на конкурс «Мисс мира – 2018», сообщает Deutsche Welle.