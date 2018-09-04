На полицейского на Кавказе завели дело о пытках током

В отношении замначальника отдела центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по СКФО Рустама Жилетежева возбуждено уголовное дело о пытках током.

«Уголовное дело о пытках задержанного возбуждено в отношении замначальника отдела Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по СКФО», ­– цитирует сообщение СК РИА «Новости».

Жилетежев был в числе сотрудников полиции, которые, по заявлению 38-летнего жителя Карачаево-Черкессии, пытали его, в том числе электрическим током.

В СК уточнили, что на теле мужчины зафиксированы кровоподтеки и следы контакта с проводником электрического тока.

Обстоятельства происшествия уточняются.

В мае в пользу брата погибшего от пыток в отделе полиции «Юдино» суд в Казани взыскал с МВД 10 тыс. рублей. Четверо полицейских отделались условным наказанием.

Юрист и правозащитник Матвей Цзен называл способ, как избавиться от пыток в полиции ради получения показаний.